Leonteq hat 2020 im 2. Halbjahr komplett gedreht. Nach dem enttäuschenden 1. Halbjahr waren die Aktien stark von 48 Franken bis auf 30,80 Franken zurückgekommen. Zurecht, denn Leonteq konnte in den ersten sechs Monaten zwar einen ausserordentlichen Ertrag von 213 Mio. Franken im Bereich Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft einfahren, verbuchte aber gleichzeitig einen Verlust im Handelsgeschäft von 107,1 Mio. Franken, der völlig ausserhalb jeder Norm lag und den Gewinn vor Steuern auf 4,8 Mio. Franken drückte. Dieser tiefe Schnitzer wurde nun im 2. Halbjahr ausgeglichen und Leonteq ist wieder zu alter Stärke zurückgekehrt.Der Betriebsertrag erreichte im 2. Halbjahr 131 Mio. Franken, woraus ein Gewinn nach Steuern in Höhe von 34,4 Mio. Franken resultierte. Für das Gesamtjahr schaffte Leonteq damit beim Betriebsertrag mit 234,5 Mio. Franken wieder eine Annäherung an das Vorjahresniveau von 256,2 Mio. Franken. Der Gewinn nach Steuern blieb aufgrund des starken Einbruchs im 1. Halbjahr noch -36 % unter 2019. Konkret wies man einen Konzerngewinn von 39,9 Mio. Franken nach zuvor 62,7 Mio. Franken aus.

