Daimler wird seine Lastwagen- und Bus-Sparte abspalten und an die Börse bringen. Die Pläne kommen gut an. Daimler wird schlanker, agiler und flexibler. Vorstand Ola Källenius und seine Mannschaft beschlossen auf der letzten Aufsichtsratssitzung die Aufspaltung des Konzerns. Die Brummi-Sparte wird als eigenständige Einheit herausgelöst und noch im laufenden Jahr an die Börse gebracht. Der Deal hat Charme. Schließlich haben die beiden Sparten von Daimler so gut wie keine Gemeinsamkeiten. Zudem wird ...

