ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen für das zweite Halbjahr 2020 von 2021 auf 2518 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Leitner attestierte dem Zahlungsabwickler in einer am Freitag vorliegenden Studie etliche Wachstumsmöglichkeiten insbesondere in den USA. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen um bis zu 15 Prozent. Angesichts des Wachstumsfokus' des Unternehmens rate er mit Blick auf das auf 65 Prozent angehobene, langfristige Margenziel zu etwas Vorsicht./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 15:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 15:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012969182

