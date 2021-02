Baden-Baden (ots) - Sonderfolge des SWR2 True Crime Podcasts ab jetzt in der ARD Audiothek und bei allen großen Podcast-AnbieternEin Arzt, der im laufenden Betrieb eine Impfdosis abzweigen möchte, um seine schwerkranke Frau zu schützen. Bürgermeister, die schneller geimpft werden als ihre Bürger. Mehr als 300 Polizisten, die vorzeitig geimpft werden und keiner weiß genau, warum eigentlich. Sind das Straftaten oder Kavaliersdelikte? Wie damit umgehen und was sagt das aus über unsere Gesellschaft? Strafrechtsexperte Thomas Fischer und ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt diskutieren das Gerangel um den knappen Impfstoff und tragen zur Versachlichung der Debatte bei. Eine Sonderfolge des SWR2 True Crime Podcasts aus gegebenem Anlass und - ausnahmsweise - ganz ohne Mord. Ab sofort zu hören in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sprechen-wir-ueber-mord-ein-true-crime-podcast/straftat-oder-kavaliersdelikt-vordraengeln-bei-der-corona-impfung-talk/86169672) und bei allen großen Podcast-Anbietern.Strafrechtsexperte rät: "Keine weitere Skandalgeschichte aus Vordränglern machen"Der frühere Vorsitzende Bundesrichter und Strafrechtsexperte Thomas Fischer rät im Gespräch mit ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt dazu, Fälle wie die oben genannten nicht zu eskalieren: "Das ist wahrscheinlich eine Ordnungswidrigkeit, und eine Unverschämtheit auch. [...] Aber man sollte solche Einzelfälle nicht allzu hoch hängen und auf gar keinen Fall dazu nutzen, schon wieder eine weitere neue Skandalgeschichte daraus zu machen. [...] Wenn Unregelmäßigkeiten bestehen, müssen die natürlich abgestellt werden. Aber wenn man 80 Millionen Menschen impfen will, und das in 300 oder 600 verschiedenen Impfzentren, dann wird es zu einzelnen Überschreitungen und Regelverletzungen kommen. Aber daran wird die Impfkampagne sicher nicht scheitern. Und ich finde, man sollte jetzt nicht schon wieder irgendwo irgendwas suchen, wo sich diese schreckliche Neigung der Menschen zum Neid und zur Missgunst schon wieder erregen kann."Im Podcast "Sprechen wir über Mord?! - Der SWR2 True Crime Podcast" mit Thomas Fischer bespricht der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem früheren Vorsitzenden Bundesrichter und Strafrechtsexperten Kriminalfälle, die für Schlagzeilen gesorgt haben.Online auf SWR2.de: www.SWR2.de/sprechenwiruebermordAlle Folgen von "SWR2 Sprechen wir über Mord?!"https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/podcast-sprechen-wir-ueber-mord-100.htmlDer SWR2 Podcast "Sprechen wir über Mord?!" ist über die ARD-Audiothek abrufbar.https://www.ardaudiothek.de/sprechen-wir-ueber-mord-ein-true-crime-podcast/72550376Link zu Spotify:https://open.spotify.com/show/1PsCKgZc1jV3uZDIJxGs2JLink iTunes:Sprechen wir über Mord?! Der SWR2 True Crime Podcast (https://podcasts.apple.com/us/podcast/sprechen-wir-%C3%BCber-mord-der-swr2-true-crime-podcast/id1501132609)Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr2-true-crime-vordraengeln-corona-impfungPressekontakt SWR: Oliver Kopitzke, T. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4837152