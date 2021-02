Nach der Veröffentlichung einer knappen Dividenden-Verdopplung geht der Kurswahnsinn der Vorzugsaktie von Sartorius am Freitag in die nächste Runde. Bis zur 484-Euro-Marke ging es aufwärts, bevor die ersten Gewinnmitnahmen einsetzten. Die Aktie bleibt jedoch weiterhin stark gefragt! Wie der Pharma- und Laborzulieferer Ende Januar bekannt gab, haben sowohl die Pandemie als auch Akquisitionen zu einem starken Wachstum der Firma geführt. Und so stieg ...

