Die Staatshilfen in Corona-Zeiten verzerren das tatsächliche Bild. Schwer zu sagen, wie es um Branchen und Unternehmen in Wirklichkeit steht. Entsprechend schwierig ist auch die Risikobewertung für einzelne Sparten und für Deutschland im Allgemeinen. Die staatlichen Corona-Maßnahmen helfen Unternehmen in der Krise, stellen die Situation, was mögliche Insolvenzen angeht, aber auf den Kopf. Laut einer Auswertung des Kreditversicherers Coface wären die Insolvenzen, basierend auf der alleinigen Konjunkturentwicklung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...