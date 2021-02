Nur für einen kurzen Zacken nach unten hat die mittlerweile abgeschlossene Platzierung von 250.000 secunet-Aktien durch Großaktionär Giesecke+Devrient (G+D) gesorgt. Dem Vernehmen nach wurden die Stücke zu Kursen von mindestens 284 Euro bei institutionellen Investoren untergebracht. Für das Sicherheitstechnikunternehmen bedeutet die Transaktion einen Mittelzufluss von brutto rund 71 Mio. Euro. Geld, für das die Münchner ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: secunet security Networks, MyHammer Holding, Vectron Systems appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...