DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
REFINITIV US H.18/26 REGS XS1843460103 BAW/UFN
REFINITIV US H.18/26 REGS XS1843460525 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
REFINITIV US H.18/26 REGS XS1843460103 BAW/UFN
REFINITIV US H.18/26 REGS XS1843460525 BAW/UFN
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de