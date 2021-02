Vancouver, British Columbia, Kanada. 11. Februar 2021 -- Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM, OTC: SHVLF, FWB: VJ4A), ein Unternehmen mit Geschäftsschwerpunkt und Erfahrungen in der Edelmetallproduktion in Mexiko, hat heute bekannt gegeben, dass President und CEO Robert Eadie bei den "Virtual Investor Conferences" am 17. Februar um 10 Uhr vormittags einen Live-Vortrag halten wird.

DATUM: 17. Februar 2021

ZEIT: 10:00 Uhr EST

LINK: https://bit.ly/3cd9PaB

Bei dieser interaktiven Online-Live-Veranstaltung können die Anleger dem Unternehmen in Echtzeit Fragen stellen. Sollte es den Teilnehmern nicht möglich sein, am Tag der Konferenz live dabei zu sein, steht ihnen im Anschluss an die Veranstaltung der aufgezeichnete Webcast zur Verfügung.

Den Anlegern wird empfohlen, sich schon im Vorfeld zu registrieren und den Online-Systemcheck durchzuführen, um das Teilnahmeprozedere zu beschleunigen und Vorabinformationen über die Veranstaltung zu erhalten.

Weitere Einzelheiten über die Veranstaltung erfahren Sie unter www.virtualinvestorconferences.com.

Aktuelle News aus dem Unternehmen:

"Wir erzielen nach wie vor einen hervorragenden Cashflow aus unserem Bergbaubetrieb und vermelden das zweite Quartal mit 0,03 $ Gewinn pro Aktie; für die 6-Monats-Periode ergibt das 0,06 $ pro Aktie", so Robert Eadie, CEO und President des Unternehmens. "Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch im neuen Jahr fortsetzen wird, da wir die Mine weiter erschließen, um eine konstante Fördermenge an die Anlage liefern zu können."

Produktions-Eckdaten für die sechs Monate zum 31. Oktober 2020 (2. Quartal des Geschäftsjahres 2021)

Über Starcore International Mines:

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt und Erfahrung in Mexiko. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

Über Virtual Investor Conferences

Virtual Investor Conferences (VIC) ist die führende proprietäre Konferenzreihe für Anleger, die börsennotierten Unternehmen eine interaktive Plattform für den direkten Kontakt und Austausch mit den Anlegern bietet.

Virtual Investor Conferences, eine Echtzeitlösung für die aktive Einbindung der Anleger, gehört zum Dienstleistungsangebot für Anleger der OTC Market Group, das speziell für Anleger entwickelt wurde, um diesen einen effizienteren Zugang zu ermöglichen. Virtuelle Investorenkonferenzen sind dem Aussehen und der Atmosphäre von Investorenkonferenzen vor Ort nachempfunden und kombinieren modernste Konferenztechnik und Investorenkommunikationsfunktionen mit einem umfassenden globalen Investorennetzwerk.

