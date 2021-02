Die Aktien des Flughafenbetreibers Fraport verlaufen seit Ende November in einem fallenden Trend-kanal. Aktuell verlaufen die Titel wieder im oberen Bereich dieses fallenden Trendkanals, wo die Ak-tien in den Vormonaten mehrfach wieder nach unten abgeprallt waren. Es bietet sich eine Short-Chance!AnalyseDie Aktien von Fraport befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 52,85 Euro vom 04. Dezember, direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals, auf dem Rückzug. In den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...