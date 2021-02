Das Arzneiunternehmen Dermapharm erwartet aus seiner Zusammenarbeit mit BioNTech für das laufende Jahr einen Konzernumsatz im hohen zweistelligen Millionenbereich. Zur Herstellung des Corona-Impfstoffes Comirnaty sollten zusätzliche Produktionskapazitäten am Standort Reinbek aufgenommen werden, teilte das Unternehmen am Freitag in Grünwald mit. Die SDAX-Aktie gewinnt 1,8 Prozent auf 60,50 Euro und ist damit am frühen Nachmittag der viertbeste Wert des Tages im SDAX.Die Kapazitätserweiterung soll ...

