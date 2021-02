Wien (www.fondscheck.de) - Andreas Utermann, der ehemalige Chef des deutschen Asset Managers Allianz Global Investors, soll mittelfristig Verwaltungsratspräsident der Schweizer Vontobel Holding werden, so die Experten von "FONDS professionell".In einem ersten Schritt werde er zunächst der Generalversammlung am 20. April 2021 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Beabsichtigt sei dann, Utermann ein Jahr später als Verwaltungsratspräsident zu nominieren. ...

