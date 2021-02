In der letzten Woche verzeichnete der MSCI WORLD (Euro)-Index eine rasante Fortsetzung seiner seit 24.03.2020 anhaltenden "Corona-Erholungs-Rallye" und stieg gleich um weitere + 5,2 %.Nachdem er damit ein klares neues Allzeithoch erzielte, steht der MSCI World (Euro)-Index nun unmittelbar davor, in einem sehr symmetrisch parallelen Aufwärtstrendkanal (s. Chartdarstellung unten) inklusive einer klar ersichtlichen neutralen "Mittellinie" nun sogar selbst auch noch den obersten Rand der Top-Verbindungen vom März 2015 wie auch Februar 2020 zu erreichen (noch fehlendes Anstiegspotenzial hierfür: ca. + 3 %).Somit befindet sich das KGV (2021e) des MSCI World-Indexes mit derzeit unverändert 21,1 auch weiterhin auf dem höchsten Niveau seit 19 Jahren (= Anfang 2002), was die Luft an den Aktienmärkten für weitere Kursgewinne allgemein nun immer dünner werden und eine bevorstehende Korrekturphase kurzfristig wahrscheinlicher werden lässt.

