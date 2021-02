DJ PTA-PVR: iQ International AG: Veröffentlichung über Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 Abs. 2 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Zug (pta024/12.02.2021/14:45) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Kevin Loman, wohnhaft in Dubai, hat am 20. Januar 2021 mit 15,78% (4.809.331 Stimmrechten) die Schwelle von 15% der Stimmrechte an der iQ International AG überschritten. Dies ist gemäß § 43 WpHG als wesentliche Beteiligung einzuordnen. Am 12. Februar 2021 teilte Kevin Loman Folgendes mit: 1. Die Investition wird als langfristiges strategisches Investment betrachtet.

2. Kevin Loman beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise direkt oder indirekt zu erlangen.

3. Kevin Loman ist derzeit Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft. Er strebt darüber hinaus keine Einflussnahme auf die Besetzung von Aufsichts-, Verwaltungs- und Leitungsorganen der Gesellschaft außer durch Ausübung der ihm gehörenden Stimmrechte in einer Generalversammlung bei Wahl der Verwaltungsratsmitglieder an.

4. Kevin Loman beabsichtigt gegenwärtig, das Ziel der Gesellschaft zu unterstützen, wesentliche Änderungen der Kapitalstruktur des Unternehmens vorzunehmen, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik. Der Erwerb der Stimmrechte wurde zu 100% aus Eigenmitteln finanziert.

Aussender: iQ International AG

ISIN(s): CH0451424300 (Aktie)

