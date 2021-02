DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Februar (7. KW)

=== M O N T A G, 15. Februar 2021 *** 00:50 JP/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe 15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Teilnahme (virtuell) am German Symposium der German Society der London School of Economics and Political Science *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:45 FR/Michelin, Jahresergebnis, Clermont-Ferrand 22:30 AU/BHP Group, Ergebnis 1H, Melbourne *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Februar - Börsenfeiertag Hongkong, China, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq D I E N S T A G, 16. Februar 2021 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 4Q, Heerlen *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q 08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis, Baar *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (per Videokonferenz) *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar *** 11:00 EU/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar 17:10 US/Fed, Rede (per Video-Aufzeichnung) von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der American Bankers Association *** - DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Videokonferenz mit Wirtschaftsverbänden zur Lage in der Corona-Krise - Börsenfeiertag China M I T T W O C H, 17. Februar 2021 *** 07:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London 07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis, Paris 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:10 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis, Maintal 07:30 DE/Elmos Semiconductor SE, Jahresergebnis, Dortmund *** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis, Paris 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q, Zaandam *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK), Hamburg 08:00 DE/Reallöhne 2020 (vorläufig) *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Januar *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis, London 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 10:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), BI-PK (digital) 10:00 DE/Ceconomy AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 85-tägiger Laufzeit 11:00 DE/CSU-Chef Söder, Rede beim Politischen Aschermittwoch der CSU, Passau 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 14:00 BE/Nato, virtuelles Treffen der Verteidigungsminister (bis 18.2.); ca 17:45 PK mit Generalsekretär Stoltenberg *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar *** 16:00 US/Lagerbestände Dezember *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 26./27. Januar 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:55 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q, Saskatoon - Börsenfeiertag China D O N N E R S T A G, 18. Februar 2021 *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:00 DE/Varta AG, Jahresergebnis, Ellwangen 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Einbeck *** 07:00 CH/CS Group, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:30 DE/Daimler AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 virtuelle Jahres-PK; 10:15 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten), Stuttgart *** 07:30 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (08:00 Telefon-PK; 12:00 Analysten-Telefonkonferenz), München 07:30 FR/EDF, Jahresergebnis, Paris 07:30 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis, Paris 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis, Saint-Quentin 07:35 FR/Orange SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis, London 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q, Madrid 11:00 DE/Sartorius AG, BI-PK (virtuell) 11:00 EU/EZB, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020 12:30 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q, Bentonville *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 21. Januar 14:00 US/Fed, Rede (online) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) beim Climate Finance Summit des Institute of International Finance *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/Hochtief AG, Jahresergebnis, Essen F R E I T A G, 19. Februar 2021 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Februar mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (08:30 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), München *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis, Zürich *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar 08:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis, Boulogne-Billancourt 08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis, Edinburgh *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember 10:00 DE/Metro AG, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Januar *** - IT/Eni SpA, Ergebnis 4Q, Rom - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Estland (S&P), Island (Moody's), Luxemburg (Fitch), Schweiz (S&P), Türkei (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2021 08:51 ET (13:51 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.