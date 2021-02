DJ TAGESVORSCHAU/Sonntag, 14. Februar, und Montag, 15. Februar

=== S O N N T A G, 14. Februar 2021 - ES/Regionalwahlen in Katalonien M O N T A G, 15. Februar 2021 *** 00:50 JP/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/Vantage Towers, Roundtable (virtuell) zum Quartalsergebnis *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: -1,0% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vm/-0,6% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe 15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Teilnahme (virtuell) am German Symposium der German Society der London School of Economics and Political Science *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis, Clermont-Ferrand 22:30 AU/BHP Group, Ergebnis 1H, Melbourne *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Februar - Börsenfeiertag Hongkong, China, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq ===

