Der neuesten Investmentmode hinterherlaufen? Es ist sinnvoll, Kapital gestreut anzulegen und nicht alles auf eine Trendkarte zu setzen. Fondssparpläne bieten chancenreiche Möglichkeiten.FOMO - "Fear of Missing Out" (die Angst, etwas zu verpassen). Dieses angelsächsisch geprägte Akronym ist auch in der Börsenwelt ein gängiger Begriff. Es beschreibt das Gefühl von eher unerfahrenen Anlegern, einen vermeintlich aussichtsreichen Investmenttrend unbedingt mitnehmen zu müssen. Viele Anleger möchten an steigenden Kursen partizipieren und unbedingt in den Markt einsteigen, obwohl es möglicherweise fundierte Gegenargumente gibt. Die meisten Anleger bezeichnen sich höchstwahrscheinlich als rationale Investoren, laufen aber oftmals emotionsgesteuert einem Hype hinterher - das ganz "große Ding" im Blick. Doch wie war das nochmal mit dem schnellen Geld? Wenn die Aussicht darauf impliziert wird, dann sollte man wachsam bleiben. Denn ein Hype kann kurzerhand zum Flop werden. Interessanterweise wurden die Begriffe zweier Investmenttrends von einem renommierten US-amerikanischen Finanzdienstleister geprägt.

