LS telcom AG: LS telcom weiter erfolgreich



12.02.2021 / 16:03

Lichtenau, Baden Württemberg, 12. Februar 2021 LS telcom AG weiter erfolgreich Lichtenau, Baden-Württemberg, 12.02.2021 - Die LS telcom AG erhält einen Auftrag für die Modernisierung und Wartung eines Spektrum-Management-Systems im Wert von EUR 1,8 Mio. Die LS telcom AG ist wieder auf Erfolgsspur. Die badischen Spezialisten für die Verwaltung und Planung von Funkfrequenzen wurde mit der Modernisierung und Wartung eines Spektrum-Management-Systems für eine südosteuropäische Regulierungsbehörde beauftragt. Der Vertrag hat ein Volumen von EUR 1,8 Mio. und enthält Optionen für Zusatzgeschäft in erheblichem Umfang. Durch die Covid-19-Pandemie hatten sich verschiedene Beschaffungsverfahren und Vertragsabschlüsse verzögert. Nachdem die LS telcom AG bereits im Dezember 2020 mehrere große Projektverträge für sich sichern konnte, baut das Unternehmen mit dieser jüngsten Bestellung seinen Auftragsbestand weiter aus. Der Vorstand der LS telcom ist zuversichtlich, in naher Zukunft weitere ähnliche Erfolge verbuchen zu können. Über LS telcom LS telcom ist weltweit führender Anbieter von Technologien und Beratungsdienstleistungen für die effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums. Wir optimieren die Frequenzverwaltung und -nutzung und ermöglichen effiziente, zuverlässige, störfreie und sichere Funkdienste und -netze in allen Märkten. Unser Portfolio umfasst Beratungs- und Messdienstleistungen, sowie integrierte Lösungen zur Planung, Analyse, Überwachung und Management von Funkinfrastruktur.

Frequenznutzer in zahlreichen Branchen vertrauen auf unsere Funkexperten und Produkte zur Konzeption, Planung, Beschaffung und Realisierung von Funknetzen bis hin zur Funkmessung, Analyse und Optimierung operativer Netze. Wir planen Outdoor-und Indoor-Funknetze jeglicher Technologie und Anwendung.

Zu unseren Kunden in über 100 Ländern gehören nationale und internationale Regulierungsbehörden, Mobil- und Rundfunkbetreiber, Ministerien, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, der ÖPNV, Transportwesen, Energiewirtschaft, Ver- und Entsorger und Industrieunternehmen.

Als global agierendes Unternehmen hat LS telcom Tochtergesellschaften in Australien, China, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Südafrika, Ungarn, Indien, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowie Vertretungen in Argentinien, Malaysia und Oman. Unsere Firmenzentrale befindet sich in Lichtenau, Baden, Deutschland. Seit 2001 ist LS telcom mit der Wertpapierkennnummer ISIN DE 0005754402 an der Deutschen Börse notiert.

Kontakt:

Katrin Bleich

Investor Relations

IR@LStelcom.com

Fon: +49 7227 9535-600

