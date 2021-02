Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Tilray. Cannabis Aktien scheinen ins Visier der Reddit-Trader zu rücken. Ein hohes Handelsvolumen ist zu erkennen. Am Donnerstag wurden Tilray Aktien im Wert von rund 7,7 Millionene Euro umgesetzt. Bei den Verkäufen steht Aurora Cannabis im Fokus. Der kanadische Cannabisproduzent hat gestern Abend Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und dabei beim Ergebnis überraschen können. Unter dem Strich erzielte Aurora Cannabis einen Verlust. Im Vergleich zum Vorjahr war das aber deutlich weniger und Analysten hatten mit größeren roten Vorzeichen gerechnet. Beim Umsatz wurden die Erwartungen aber nicht erfüllt. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv