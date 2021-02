DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Stärkung der freien Marktkapitalisierung der BVB Aktie



12.02.2021 / 16:15

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA begrüßt die Stärkung der freien Marktkapitalisierung der BVB Aktie im derzeitigen Marktumfeld, auch im Hinblick auf künftige turnusgemäße Überprüfungen der S-DAX Indexzugehörigkeit, durch den jüngsten Aktienverkauf der Ralph Dommermuth Beteiligungen GmbH (Veränderung des Aktienbesitzes von 5,004% auf 4,998%; siehe unsere Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilung vom 10.02.2021), die uns darüber hinaus mitgeteilt hat, derzeit keine weiteren Aktienverkäufe zu beabsichtigen. Dortmund, den 12. Februar 2021 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

12.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

