Der Weltraum-Überflieger wird zur Achterbahn: Der Kurs von Virgin Galactic schwankt auch am letzten Handelstag der Woche extrem. Zweitweise liegt die Aktie mehr als 10 Prozent im Minus. Dabei hatte gestern noch die Aussicht auf einen Testflug für gute Laune bei Anlegern gesorgt. Was ist also inzwischen passiert?Das Problem: Virgin Galactic hat den geplanten Testflug verschoben. Dieser sollte eigentlich an diesem Wochenende stattfinden. Im Zuge der Vorbereitungen habe sich das Unternehmen jedoch ...

