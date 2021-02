Die Meldungen zu Bitcoin überschlugen sich in dieser Woche: Paypal wird Bitcoin im Verlauf der ersten Jahreshälfte auf ihrer Payment-Plattform Venmo aufnehmen, Mastercard kündigt die Aufnahme von Kryptowährungen in ihr System an, Uber prüft Kryptowährungen als Zahlungsmittel, die Stadt Miami will zur Bitcoin-Hauptstadt werden und die älteste Bank der Vereinigten Staaten, Bank of New York MellonCorp., wird für ihre Kunden Bitcoin und andere Kryptos verwahren.Mastercards Vorstoß in den Krypto-SektorPaypal ...

