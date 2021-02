München (ots) -- Neue Single des Familienoberhauptes- Liebeserklärung an die schönste Zeit im Leben- Silvia Wollny - "Ich setz alles auf das Leben" ist ab Freitag, 12. Februar 2021, digital auf allen Kanälen erhältlichMünchen (ots) - Wie die Tochter, so die Mutter: Nach der Erfolgssingle von Estefania meldet sich nun niemand geringeres als die vielleicht berühmteste Mutter der Nation zurück. Silvia Wollny zeigt mit ihrem neuen Song "Ich setz alles auf das Leben" einmal mehr ihre musikalische Ader und liefert eine Hymne auf die Liebe und die Gegenwart. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 12. Februar 2021, digital auf allen Kanälen erhältlich.Nur wenige Tage nach der Erfolgssingle "Unkaputtbar" von Estefania Wollny meldet sich nun Silvia auf dem musikalischen Parkett zurück: Die vielleicht berühmteste Mutter der Nation feiert eine Woche nach ihrem Geburtstag das Release ihrer neuen Single "Ich setz alles auf das Leben". Dabei bleibt sich die 56-jährige Frohnatur einmal mehr treu und liefert mit einem flotten Schlagertitel die Hymne auf die beste Zeit im Leben. Denn klar ist eines: Das Oberhaupt der Großfamilie lädt nur zu gern zum Schunkeln ein.Silvia Wollny - "Ich setz alles auf das Leben" erscheint am 12. Februar 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.----- Download / Stream-----LINK (https://elcartelmusic.lnk.to/ISAADL)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/m45YbAYTgbA)Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4837375