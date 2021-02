Bristol, England (ots/PRNewswire) - PICS Telecom ist mit dem Verizon Global Supplier Sustainability Award für 2020 ausgezeichnet worden.Der Preis wurde von James J. Gowen, Chief Sustainability Officer bei Verizon, verliehen und würdigt die Zusammenarbeit zwischen PICS und Verizon zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen von Verizon um mehr Nachhaltigkeit durch die Rückgewinnung, Umschichtung, Wiederverwendung und das Recycling von Überschüssen bei den Vermögenswerten in ihrem riesigen Netzwerk.Im Jahr 2019 erzeugte die Welt sage und schreibe 53,6 Millionen Tonnen Elektronikschrott, was einem Durchschnitt von 7,3 kg pro Kopf entspricht (The Global E-Waste Monitor 2020).Wenn ein Prozess nicht auf einer bestimmten definierten Rate oder Ebene gehalten werden kann, ist er nicht nachhaltig. Wenn die Teile von Netzanlagen nach Ablauf ihrer Lebensdauer auf Deponien landen, ist das eine nicht nachhaltige Praxis. Verizon und PICS arbeiten gemeinsam an der Entwicklung nachhaltiger Systeme und wollen gleichzeitig vorhandene Abfälle wiederverwenden und recyceln, um in Zukunft umweltfreundlicher zu sein."PICS ist stolz, diese Auszeichnung von unseren Partnern bei Verizon zu erhalten. Die Auszeichnung ist nicht nur ein Beleg für das Firmenethos von PICS, unseren Partnern beim Umgang mit ihren Netzwerken auf besonders nachhaltige, umweltfreundliche Weise zu helfen, sondern unterstreicht auch das Engagement von Verizon dafür, in Sachen Nachhaltigkeit die Nase weltweit vorn zu haben."- Tim Williams, CEO und Präsident von PICS TelecomInformationen zu PICSPICS Telecom ist ein weltweit führender Wiederverkäufer von neuen und gebrauchten Telekommunikations- und Datengeräten mit mehr als 28 Jahren Erfahrung in der Kreislaufwirtschaft. Wir unterstützen Netzbetreiber aller Größenordnungen auf der ganzen Welt mit umweltfreundlichen Lösungen, um die Lebensdauer ihrer Netzwerke zu verbessern, aufrechtzuerhalten und zu verlängern.Weitere Informationen zu unseren Kreislaufwirtschaftslösungen finden Sie hier (http://www.picstelecom.com/).PICS bietet einen vollständig transparenten, umfassenden Vermögensverwaltungsservice, mit dem unsere Partner Netzwerkgeräte, ob optisch, drahtlos, IP, CPE oder eine Kombination daraus, nachhaltig kaufen, wiederverwenden, aufbereiten, weiterverkaufen und recyceln können.Unser Team bei PICS Telecom besteht aus einer weltweiten Zusammenarbeit von Branchenspezialisten, die insgesamt über mehr als 400 Jahre Erfahrung dabei verfügen, den Partnern beim Erreichen ihrer Ziele hinsichtlich Investitionsausgaben, Betriebskosten und Umweltschutz zu helfen.Weitere Informationen zu den preisgekrönten Lösungen von PICS finden Sie unter www.picstelecom.com.Pressekontakt:marketing@picstelecom.comOriginal-Content von: PICS Telecom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153150/4837385