Sie sind bis heute die erfolgreichste Girlgroup der deutschen Chartgeschichte sowie Kontinentaleuropas und lösten einst quasi im Alleingang einen regelrechten Castingshow-Boom im Land aus. Nun sind die "No Angels" wieder zurück und feiern gemeinsam mit Frauke Ludowig ihr Wiedersehen anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ihres Erfolgshits "Daylight In Your Eyes" in einer brandneuen Fassung bei RTL. Den Start machte bereits am frühen Morgen die Neuvorstellung der einstigen Debütsingle ab 5:30 Uhr bei "Guten Morgen Deutschland". In einer exklusiven Weltpremiere konnten die Zuschauer gemeinsam mit dem Moderationsduo des RTL-Frühmagazins, Angela Finger-Erben und Wolfram Kons, erstmals die neuaufgelegte Single hören und so nicht nur die vielleicht größte musikalische Überraschung des Jahres erleben, sondern mit einem altbekannten Ohrwurm in den Tag starten. Zudem war die Neuauflage heute Morgen bereits bei 104.6 RTL - Berlins Hitradio, RTL RADIO - Deutschlands Hit-Radio und 105'5 Spreeradio zu hören.Wie es zum Wiedersehen der Girlgroup um Lucy Diakovska, Jessica Wahls, Sandy Mölling und Nadja Benaissa kam, was ihnen dieser Song bedeutet und welche Pläne sie 2021 verfolgen, verrät das Quartett im ersten gemeinsamen TV-Auftritt nach über 10 Jahren bei "Exclusiv Weekend" am Sonntag ab 17:45 Uhr. In der einstündigen Wochenendausgabe des Star-Magazins trifft Frauke Ludowig die vier Frauen, klärt, was die Band nach zwei Trennungen schließlich wieder zusammenbrachte und durchleuchtet alle Hintergründe ihres erneuten Zusammentreffens. Wer diesen Moment sehnsüchtig erwartet hat, soll ebenfalls nicht zu kurz kommen: Im Anschluss an die Sendung mit Frauke Ludowig stehen alle vier Sängerinnen in einem interaktiven Chat auf RTL.de per Livestream ab 19 Uhr ihrer Fangemeinde Rede und Antwort.Die Debütsingle "Daylight In Your Eyes" markiert den Grundstein eines beispiellosen Erfolgs deutscher Musikgeschichte. Mit 188 Wochen in den offiziellen deutschen Single-Charts und 164 Wochen in den offiziellen deutschen Album-Charts sind die "No Angels" die am häufigsten platzierte Frauenband des Landes in den entsprechenden Ranglisten - allein 16 Wochen rangierten ihre Singles auf Platz 1. Auf internationaler Bühne können ihnen nur die "Sugababes" und "Bananarama" in dieser Kategorie das Wasser reichen.Im November letzten Jahres erwarb das internationale Musikunternehmen BMG die Rechte an dem No Angels-Katalog und machte die Musik nach langer Wartezeit erstmals wieder auf allen Streamingplattformen verfügbar. Jetzt erscheint bei BMG die Single "Daylight In Your Eyes (Celebration Version)", die ab dem 12. Februar 2021 überall digital erhältlich ist.