Angesichts eines bisher eher enttäuschenden und den MSCI WORLD-Index seit Depotaufnahme underperformenden Abschneidens der Aktie von FAIR ISAAC (US3032501047) haben wir den Titel, der derzeit zudem Gefahr läuft, seinen seit März 2020 bestehenden Chartaufwärtstrend zu verletzen, innerhalb unseres Strategiedepots AKTIEN KONSERVATIV gestern zur Markteröffnung der NYSE zum Verkauf gestellt und hierbei bei einem Verkaufskurs von 471,93 USD gegenüber unserem Einstandskurs von 433,92 USD dennoch in lokaler Währung einen Kursgewinn von + 8,8 % realisiert.Der weltweit tätige, gleichermaßen stark in den USA wie auch im internationalen Ausland tätige Entwickler diverser unternehmerischer Prozessautomatisierungs-, Sicherheits-, Betrugspräventions- und Compliance-Softwares hatte am 28.01. für das 1. Geschäftsquartal 2020/21 (per 31.12.) zwar eine sehr auskömmliche Nettogewinnsteigerung um + 52 % gegenüber dem Vorjahr präsentiert und damit auch die Analystenschätzungen deutlich hinter sich gelassen.

