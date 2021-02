DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt auf Tageshoch - Prosieben im Dating-Hype

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat nach einem leichteren Start kontinuierlich zugelegt und am Ende sogar im Plus und auf dem Tageshoch geschlossen. Auf Wochensicht gab der DAX zwar leicht nach, schloss aber am Freitag mit einem Miniplus und 14.050 Punkten - über der 14.000er Marke, um die er unter der Woche hin und her gependelt war.

Zu beobachtende Abverkäufe hatten zuletzt schnell immer wieder Käufer angelockt, ein Zeichen dafür, dass noch immer viel Geld an der Seitenlinie liegt, das nach Anlagemöglichkeiten sucht.

Anleger daten Prosieben

Für Prosieben ging es bereits den zweiten Tag in Folge auffallend kräftig nach oben. Die Aktie schloss 6,4 Prozent im Plus. Im Handel hieß es dazu, die Beteiligung des Fernsehsenders an der Dating-App Parship sei mit dem Börsengang des Dating-App-Betreibers Bumble in den USA wertvoller geworden. Die Bumble-Aktie hatte am Donnerstag mit einem Kursfeuerwerk von über 60 Prozent an der Nasdaq debütiert.

Volkswagen waren mit minus 1,9 Prozent größter Verlierer im DAX. VW hat im Konzern bei Pkw und Nutzfahrzeugen zum Jahresauftakt unter dem Strich weniger abgesetzt als im Januar 2020. Während die Kernmarke VW nahezu stagnierte, wiesen Audi leichte und der Sportwagenbauer Porsche kräftige Zuwächse aus. Dagegen verzeichneten Skoda und Seat deutlich rückläufige Verkaufszahlen.

Dermapharm zogen mit der Nachricht über eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Biontech an. Dabei geht es darum, die Kapazitäten zur Produktion des Covid--19-Impfstoffs ausweiten. Daraus ergibt sich für Dermapharm für das Gesamtjahr 2021 ein Plus beim Konzernumsatz im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Für die Aktie ging es um 5,8 Prozent nach oben.

Die Aktie von JDC haussierte um 36 Prozent. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser sprachen von einem "game changer" für die digitale Plattform für Versicherungen und Investmentfonds und bezogen sich damit auf die von JDC getroffene Kooperation mit dem Provinzial Konzern. Dies sei das perfekte Beispiel dafür, wie JDC die Digitalisierung der Versicherungsbranche vorantreibe, die zu einer erheblichen Effizienzsteigerung führen werde.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.049,89 +0,06% +2,41% DAX-Future 14.043,00 +0,14% +2,82% XDAX 14.052,26 +0,14% +2,80% MDAX 32.595,23 +0,15% +5,84% TecDAX 3.545,37 +0,23% +10,35% SDAX 15.597,93 -0,47% +5,64% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,93 -45

