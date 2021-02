Köln (ots) - Kölschrock-Sänger Peter Brings (56) hat die Corona-Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gelobt. "Die erste Hälfte der Pandemie haben wir super überstanden, mit den wenigsten Toten. Wir hatten halt eine Frau am Start. Wie die Mami, die auf ihre Pänz aufpasst", sagte der Frontmann der Gruppe Brings dem "Kölner Stadt-Anzeiger (Samstag-Ausgabe). Merkel sei "sehr gradlinig, sehr nüchtern. Sie tut, was sie sagt." Es seien sicherlich Fehler gemacht worden, "aber immer vor dem Hintergrund, das man es so gut wie möglich machen wollte". Das Ende von Merkels Amtszeit mache ihm Sorgen. "Ich komme ja aus einer politisch eher linken Familie, aber die jetzige CDU mit Frau Merkel ist die beste SPD, die wir jemals hatten." Überzeugt habe sie ihn schon früher: "Seit der Flüchtlingskrise ist sie eine der wenigen Politiker, vor denen ich echt Respekt habe."



