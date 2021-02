DJ MÄRKTE EUROPA/DAX behauptet - Euro-Stoxx-50 freundlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem leichteren Start haben die Aktienmärkte in Europa am Freitag teils deutlicher im Plus geschlossen. Leichter Rückenwind kam von den US-Börsen, die etwas nach oben tendierten - ebenfalls nach einem leichteren Start.

Der DAX hinkte allerdings etwas hinterher und kam nur um 0,1 Prozent voran. Mit 14.050 Punkten schloss er aber auf dem Tageshoch. Der Euro-Stoxx-50 schlug sich deutlich besser und legte um 0,7 Prozent auf 3.696 Punkte zu. Er notierte damit auf seinem höchsten Niveau seit knapp einem Jahr. Am Anleihemarkt gaben die Kurse nach, die Renditen stiegen also. Der Euro zeigte sich nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer zuletzt kaum verändert.

Marktteilnehmer sprachen von einem ruhigen Handel. Zum einen sind in Asien einige Börsen wegen des Neujahrsfestes in China geschlossen, an der Wall Street wird am Montag wegen des Presidents' Day nicht gehandelt.

Dass der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi nun die nötige Mehrheit hinter sich hat, um unter seiner Führung in Italien eine stabile Regierung zu bilden, trieb die bereits mit Vorschusslorbeeren bedachten Anleihekurse in Mailand nicht noch weiter an. Auch die Aktienkurse reagierten darauf nicht mehr merklich. "In der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Situation ist das eine gute Nachricht für Italien und die gesamte Eurozone", sagte Thomas Altmann von QC Partners gleichwohl.

L'Oreal und ING nach guten Zahlen gesucht

In Paris zogen L'Oreal nach dem Quartalsausweis um 3 Prozent an. Die Analysten von Bryan Garnier sprachen von einer bemerkenswert stabilen Gewinnmarge und einem operativen Ergebnis erheblich oberhalb der Erwartungen mit Blick auf die Gesamtjahresbilanz 2020. Die Aktie des deutschen Wettbewerbers Beiersdorf (+0,7%) schnitt in diesem Sog etwas besser ab als der DAX.

Für ING ging es um 7 Prozent nach oben. Niedrigere Erträge und höhere Kosten haben der niederländischen Bank im vierten Quartal zwar einen spürbaren Gewinnrückgang beschert, er fiel aber nicht so stark aus wie befürchtet. Die Bank erzielte einen Gewinn von 727 (Vorjahr: 880) Millionen Euro. Analysten hatten laut Factset nur mit 456 Millionen gerechnet.

VW waren mit minus 1,9 Prozent größter Verlierer im DAX. VW hat im Konzern bei Pkw und Nutzfahrzeugen zum Jahresauftakt unter dem Strich weniger abgesetzt als im Januar 2020.

Prosieben hat mit Parship einen Perle im Portfolio

Für Prosieben ging es bereits den zweiten Tag in Folge auffallend kräftig nach oben. Die Aktie schloss 6,4 Prozent im Plus. Im Handel hieß es dazu, die Beteiligung des Fernsehsenders an der Dating-App Parship sei mit dem Börsengang des Dating-App-Betreibers Bumble in den USA wertvoller geworden. Die Bumble-Aktie hatte am Donnerstag mit einem Kursfeuerwerk von über 60 Prozent an der Nasdaq debütiert.

Dermapharm zogen mit der Nachricht über eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Biontech um 5,8 Prozent an. JDC haussierten um 36 Prozent, befeuert von einer Kooperation mit dem Provinzial-Konzern. Hauck & Aufhäuser sprach von einem "game changer" für JDC.

Positiv für Mayr-Melnhof (+6,6%) werteten die Analysten der Raiffeisen Centrobank den Zukauf des polnisches Werk von International Paper. Damit stärkten die Österreicher ihre Wettbewerbsposition auf der Kostenebene.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.695,61 +23,93 +0,7% +4,0% Stoxx-50 3.211,01 +25,75 +0,8% +3,3% Stoxx-600 414,00 +2,65 +0,6% +3,8% XETRA-DAX 14.049,89 +8,98 +0,1% +2,4% FTSE-100 London 6.589,79 +61,07 +0,9% +1,1% CAC-40 Paris 5.703,67 +33,85 +0,6% +2,7% AEX Amsterdam 676,83 +12,49 +1,9% +8,4% ATHEX-20 Athen 1.848,22 +2,57 +0,1% -4,5% BEL-20 Bruessel 3.819,93 +21,76 +0,6% +5,5% BUX Budapest 43.389,33 -287,36 -0,7% +3,0% OMXH-25 Helsinki 4.863,39 +41,88 +0,9% +6,1% ISE NAT. 30 Istanbul 1.628,35 -11,91 -0,7% -0,5% OMXC-20 Kopenhagen 1.500,99 +24,15 +1,6% +2,4% PSI 20 Lissabon 4.815,70 -89,87 -1,9% -3,5% IBEX-35 Madrid 8.055,00 +17,40 +0,2% -0,2% FTSE-MIB Mailand 23.410,60 +103,36 +0,4% +4,8% RTS Moskau 1.461,99 +0,66 +0,0% +5,4% OBX Oslo 872,65 -5,04 -0,6% +1,6% PX Prag 1.060,37 +5,14 +0,5% +3,2% OMXS-30 Stockholm 2.024,72 +14,66 +0,7% +8,0% WIG-20 Warschau 1.937,07 -17,85 -0,9% -2,4% ATX Wien 2.962,71 -20,42 -0,7% +7,4% SMI Zuerich 10.880,37 +27,46 +0,3% +1,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,43 0,03 -0,67 US-Zehnjahresrendite 1,19 0,03 -1,49 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Uhr Do, 18:57 Uhr % YTD EUR/USD 1,2127 -0,05% 1,2123 1,2129 -0,7% EUR/JPY 127,26 +0,13% 127,09 127,04 +0,9% EUR/CHF 1,0806 +0,07% 1,0794 1,0802 -0,0% EUR/GBP 0,8751 -0,34% 0,8787 0,8783 -2,0% USD/JPY 104,94 +0,18% 104,83 104,74 +1,6% GBP/USD 1,3858 +0,29% 1,3796 1,3811 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,4213 -0,01% 6,4310 6,4219 -1,3% Bitcoin BTC/USD 47.845,50 +0,25% 47.308,62 47.488,00 +64,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,71 58,24 +2,5% 1,47 +22,8% Brent/ICE 62,43 61,14 +2,1% 1,29 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.824,44 1.826,50 -0,1% -2,06 -3,9% Silber (Spot) 27,35 27,03 +1,2% +0,32 +3,6% Platin (Spot) 1.254,85 1.239,18 +1,3% +15,68 +17,2% Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,3% +0,01 +7,5% ===

