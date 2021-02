Kuaishou dürfte vor den Börsengang und selbst jetzt nur den eingefleischten China Kennern ein Begriff sein. Der Anbieter einer Video Mobile Plattform ist nämlich nur die Nr. 2 nach der TikTok Mutter Bytedance in seinem Segment. Die Umsatz und Userzahlen sind trotzdem beeindruckend und nach dem sensationellen IPO bringt das Unternehmen mehr auf die Waage als jeder DAX Konzern (SAP), was ein weiteres Zeichen ist, wie sich die Macht in den Osten verlagert. Dies dürfte zu weiteren Börsengängen führen und lässt andere chinesische Social Media Aktien wie YY, Momo, Weibo etc. eher günstig erscheinen. Meine Meinung zu Kuaishou erfährt man […] ...

