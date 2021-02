(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.02.2021 - Technologiewerte zeigen sich am Freitag überwiegend fester. Der TecDAX zieht an, während der DAX verliert. An der Wall Street kann sich die NASDAQ leicht nach oben arbeiten. Der DAX notiert kurz vor dem Wochenende 0,1 Prozent leichter bei 14.030 Punkten. Hier ziehen FMC, Deutsche Bank und Infineon an. Papiere von Volkswagen SAP und Continental korrigieren. ...

