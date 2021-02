Ein neuer Bitcoin-Rekord und etwas festerer DAX erfreuen Anleger vor dem Wochenende. Erfahren Sie mehr im LS-X-Marktbericht, insbesondere zu den Tops und Flops im DAX. DAX bleibt über der 14.000, Bitcoi gefragt Erst gestern gelang die Rückkehr im DAX über die 14.000 Punkte. Heute gab es am Morgen Bedenken, ob wir die Marke verteidigen können: Doch nach den ersten fallenden Kursen stabilisierte sich der DAX am Vormittag am Tief vom Donnerstag und ...

