PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Kretschmann/Wahlkampf/Ehefrau:

"Politik ist ein hartes Geschäft. Sie zwingt ihre Protagonisten häufig dazu, die Maske des Unverletzbaren und Unerschütterlichen zu tragen. Umso berührender ist es, wenn ein Politprofi wie der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann Privatheit und Nähe zulässt, indem er seine Gefühlslage angesichts der Krebserkrankung seiner Frau offen vor uns ausbreitet. Damit tritt der Mensch in den Vordergrund und verweist den Politiker für einen Augenblick in die zweite Reihe. Wohl jeder, der schon die schwere Krankheit eines geliebten Angehörigen erlebt hat, kann nachvollziehen, dass Kretschmann als Wahlkämpfer einen Gang zurückschalten will, um seiner Frau beizustehen."/yyzz/DP/he