Potsdam (ots) - Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gratuliert ihrem ehemaligen Büroleiter Walter Hirche zum heutigen 80. Geburtstag. Während seiner politischen Laufbahn hat Hirche zahlreiche Ämter auf Bundes- und Landesebene wahrgenommen. In seinen unterschiedlichen Funktionen hat er den deutschen Liberalismus nachhaltig geprägt. Seine politischen Entscheidungen basierten stets auf den Werten der Freiheit, Nachhaltigkeit und Verantwortung. Als Leiter des Landesbüros Niedersachsen der Naumann-Stiftung begann Hirche 1969 seinen beruflichen Werdegang. Der politischen Bildungsarbeit ist er bis heute in verschiedenen Funktionen treu geblieben. Auch der Naumann-Stiftung ist er weiterhin eng verbunden und im liberalen Umfeld engagiert."Walter Hirche gehört zu jenen, die dem Liberalismus über Jahrzehnte politische Orientierung gaben, auch in schwierigen Zeiten. Wer ihn persönlich kennt, schätzt seine politische Kompetenz und seine sympathische Ausstrahlung. An seinem 80. Geburtstag kann Hirche auf ein ebenso abwechslungs- wie erfolgreiches politisches Lebenswerk zurückblicken", sagt Karl-Heinz Paqué, Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.Zur PersonIm Jahr 1969 wurde Walter Hirche Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Hannover. 1970 trat er in die FDP ein. Mit seinem Einzug in den niedersächsischen Landtag 1974 begann seine Karriere als hauptamtlicher Politiker. Während seiner politischen Laufbahn war er in fünf Kabinetten auf Landes- und Bundesebene vertreten. Der FDP Niedersachsen saß er zwölf Jahre vor. Als Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie stellvertretender Ministerpräsident prägte er die niedersächsische Landespolitik. Es folgten Positionen als Wirtschaftsminister in Brandenburg und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium unter Angela Merkel. Von 2002 bis 2014 war Hirche Präsident der deutschen UNESCO-Kommission. Er ist Kuratoriumsvorsitzender der Rudolf-von Bennigsen-Stiftung.