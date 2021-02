In der sechsten Kalenderwoche des Jahres (08.02. bis 12.02.2021) kündigt die Homann Holzwerkstoffe GmbH eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 60 Mio. Euro an. Die Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H2V19) hat eine fünfeinhalbjährige Laufzeit, die jährliche Zinsspanne soll zwischen 4,50 % und 5,00 % liegen. Neben einem öffentlichen Angebot bietet die Emittentin den Inhabern der Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2017/22 ein Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an. Das freiwillige Umtauschangebot hat bereits am 10. Februar 2021 begonnen und dauert bis zum 25. Februar 2021. Im Anschluss findet die öffentliche Zeichnungsphase zwischen dem 01. und 04. März 2021 statt. Der Emissionserlös soll primär zur vorzeitigen Rückzahlung der bestehende Anleihe 2017/22 eingesetzt werden.

Die Ranft Invest GmbH bietet derzeit eine neue Tranche ihrer im Jahr 2018 aufgelegten Solar-Anleihe (ISIN: DE000A2LQLH9) mit einem gestaffelten Zins von 4,75% bis 5,25% an. Die Anleihe hat ein maximales Gesamtvolumen von 5 Mio. Euro, die aktuelle Tranche hat ein Volumen von 990.000 Euro. Die Ranft Invest Solar-Anleihe kann ab einer Mindestinvestitionssumme von 3.000 Euro gezeichnet werden und dient dem Aufbau eines Portfolios an Solaranlagen. Auch die blueplanet Investments AG hat die Begebung eines Green Bonds beschlossen, das Unternehmen begibt eine Wandelanleihe (ISIN: DE000A3H3F75) ...

