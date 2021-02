Bereits im letzten Jahr zählten wir die DIC Asset zu einem von drei interessanten Immobilienwerten mit Perspektive in 2021: "DEFAMA, DIC Asset und Noratis - Drei Immobilienaktien für 2021 - mit Perspektive" Und die letzten Entwicklungen bestätigten das: DIC-Aktie zweistellig im Plus - klar bei dem Ergebnis, dem Ausblick und der erhöhten Dividende. In gewohnt klarer und nachvollziehbarer Weise findet sich im aktuellen Platow Brief eine klare Positionierung zur DIC Asset Aktie: Welche Corona-Krise? Der Gewerbe-Immobilienspezialist DIC Asset ist bislang weitgehend unbeschadet durch die Pandemie gesegelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...