Rohöl, Silber, EUR/USD und die Märkte abseits von Aktien

Rohöl

Die Rohölpreise sind weiterhin im Aufwind. So kletterte der Kurs für Rohöl der Sorte Brent Anfang Februar zeitweise auf über 60 US-Dollar je Barrel (159 Liter), was den höchsten Stand seit dem Februar 2020 bedeutete. Für die Notierungen der Rohöl-Sorte WTI ging es zuletzt auf zwischenzeitlich über 58 US-Dollar je Barrel nach oben, womit der Kurs so hoch notiert wie zuletzt im Januar 2020.

Brent-Chart: Börse Stuttgart

Grund für die Kurs-Rallyes ist einerseits die Aussicht auf eine steigende Nachfrage. Der Commerzbank-Experte Eugen Weinberg erklärt dies mit dem allgemeinen Konjunkturoptimismus und dem zunehmenden Fortschritt bei den Corona-Impfungen. Andererseits begünstigt die gute Förderdisziplin der OPEC und ihrer Alliierten die Preise, denn ein knapperes Angebot sorgt in der Regel auch für höhere Marktpreise. Dabei wird die künstliche Verknappung vor allem durch Saudi-Arabien forciert. Übergangsweise hat der Staat seine Förderung deutlich zurückgeschraubt.

Für den Rohstoff-Analysten Weinberg ist es allerdings fraglich, ob die OPEC+-Länder die Förderdisziplin angesichts steigender Preise auch weiterhin halten können. Vorerst sieht aber nach wie vor alles danach aus, dass die Rohölpreise ihre Aufwärtstrends weiterhin fortsetzen werden. Das nächste Kursziel bei Brent-Rohöl ist damit das Januar-2020-Jahreshoch bei rund 74 US-Dollar je Barrel. Bei WTI-Rohöl liegt das nächste Etappenziel bei 65,80 US-Dollar (Januar-2020-Top).

Turbo Open End Long auf Brent Crude Oil Apr21 WKN MA3Y0L ISIN DE000MA3Y0L5 Emissionstag 17. Dezember 2020 Produkttyp Hebelzertifikat Emittent Morgan Stanley

Silber

Nachdem der Silber-Preis im März 2020 auf 11,60 US-Dollar je Feinunze zurückgeschlagen wurde, gingen die Notierungen in den Höhenflug über. Dabei kletterte der Kurs bis zum August 2020 um 157 Prozent auf in der Spitze 29,85 US-Dollar. Es folgten ein Rücksetzer im September 2020 auf 21,66 US-Dollar und eine neue Kurs-Rallye, im Zuge der Silber am 1. Februar ein Achtjahreshoch bei 30,05 US-Dollar markierte und damit ein neues starkes Kaufsignal generierte (aktuell: 28 US-Dollar).

Den vollständigen Artikel lesen ...