Aktuell profitieren viele Chipproduzenten von der anhaltend starken Halbleiterkonjunktur. Für die US-Firma Micron Technology (ISIN: US5951121038; WKN: 869020), die mit ihrer führenden Stellung bei den DRAM- und NAND-Technologien unbestritten zu den weltweiten Platzhirschen innerhalb der Branche zählt, sehen die Aussichten besonders gut aus. Denn wegen der schnellen Ausbreitung der 5G-Technologie und dem anhaltend rasanten Wachstum des Cloud-Computings in diesem und dem kommenden Jahr, dürften die Produkte von Micron in den kommenden Quartalen auf einen reissenden Absatz stoßen.Gleichzeitig sollten mit der extrem günstigen Marktsituation massive Preiserhöhungen für den US-Konzern umsetzbar sein, ohne eine gravierende Verschlechterung bei den Kundenbeziehungen fürchten zu müssen. Entsprechend können Micron-Aktionäre jetzt hoffen, dass die Nettogewinne noch weitaus schneller als die Erlöse steigen, weshalb Micron Technology in diesem Jahr nicht nur die Dividendenzahlung seit dem Jahr 1996 erstmals wieder aufnehmen könnte, sondern auch mittelfristig die Ausschüttungen deutlich erhöhen dürfte.

