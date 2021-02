In der zurückliegenden Börsenwoche vom 01. - 05.02. konnte das stark auf besonders innovative Technologielösungen und dabei auch sehr aktiv in Nebenwerten investierende Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN den starken Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Index sogar noch übertreffen und legte um + 5,9 % zu. Damit wurde auch der in der vorausgegangenen Woche verzeichnete Verlust von - 4,7 % erfolgreich ausgebügelt.Hieraus resultierte per 07.01. seit Auflage am 04.05.2020 auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance des Depots (vor Dividenden) von + 49,8 %, womit seit dem Depotstart eine hochgradige Outperformance gegenüber dem MSCI WORLD (Euro)-Index von + 23,1 % markiert wurde.

