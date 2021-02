Die letzte Woche war für TUI ein blanker Horror. Anfang der Woche stand man mit dem Kurswert der Aktie noch auf fast 4 Euro! Im Laufe der Woche musste man allerdings eine stetige Abwertung der Aktie in Kauf nehmen und hat enorme Verluste eingefahren. Ist das also der Kurs, den man auch in den kommenden Wochen von TUI zu erwarten hat? Die Coronakrise hat es in sich!

