Raiffeisenbank (RBI): die Aktie des Bankhauses könnte in Kürze durchstarten! >>> Breakout-Setup <<<

Die Österreicher festigen mit der Übernahme der tschechischen Equa-Bank ihre Position in Osteuropa. Ist die Aktie der Raiffeisenbank (RBI) unterbewertet?

Symbol: RBI ISIN: AT0000606306

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Im Halbjahresverlauf sehen wir ein Plus von rund 6 Prozent. Nach dem letzten Pivot-Hoch rutschte das Wertpapier ein ganzes Stück unter den 50er-EMA, konnte sich zuletzt aber wieder darüber stabilisieren. In einer flach verlaufenden Seitwärtsbewegung bildete sich eine Basis heraus, die sich für ein Breakout Setup aufdrängt.

Chart vom 12.02.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 16.70 EUR











Meine Expertenmeinung zu RBI

Meinung: Das Bankhaus bestätigte auch in schwierigen Zeiten seine Prognosen und stärkt mit der Akquisition der tschechischen Equa-Bank seine starke Marktstellung in Osteuropa. Deren Kerngeschäft sind Verbraucherkredite. Sie soll mit der tschechischen RBI-Tochter Raiffeisenbank a.s. fusioniert werden. Die Aktie war bereits vor der Corona-Krise im Sinkflug, hat aber zwischenzeitlich wieder höheres Tiefs formiert und sieht mit Blick auf die Ertragsentwicklung unterbewertet aus.

Mögliches Setup: Wir sehen momentan eine saubere Dreiecksformation, die grundsätzlich als bullisch interpretiert werden darf. Die exakten Eckdaten für das Setup gibt es im Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ALV.