GoldIn der abgelaufenen Handelswoche gab es einen großen Gewinner bei den Edelmetallen: Platin! Die Gründe dürften wohl weniger in der kurzfristigen Perspektive liegen, sondern sich eher aus einer langfristigen Rück- und Vorschau ergeben.Begleitet wurde die Entwicklung an den Kapitalmärkten von erneut anziehenden längerfristigen Zinsen, während die Aktienmärkte per saldo nur wenig Änderung sahen.Der US-Dollar gab gegen den Euro im Wochenverlauf 0,59 % ab und schloss mit 1.212 Dollar je Euro. Bitcoin dagegen sprang im Wochenverlauf von 38.260 Dollar am 05.02.2021 auf 47.397 Dollar und damit um 23,9 % nach oben!In diesem Umfeld entwickelten sich die Edelmetalle insgesamt positiv, wobei der Goldpreis die geringste Änderung zeigte. Er schloss im Vergleich zur Vorwoche um 0,56 % höher bei 1.824,40 Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...