Der elitäre Club der Milliardäre hat seit Donnerstag ein neues Mitglied und es ist ein besonderes. Whitney Wolfe Herd ist erst 31 Jahre alt und damit die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt.Der fulminante Börsengang der Dating-App Bumble brachte der Gründerin stolze 1,5 Milliarden Dollar ein. Die Papiere des Unternehmens (ISIN: US12047B1052) notierten nach Handelsbeginn an der Wall Street am Donnerstag starke 77 % über dem Emissionspreis von 43 US-Dollar pro Aktie. Allerdings kam es in Folge zu erheblichen Schwankungen und die Aktie schloss am Freitag bei 75,05 US-Dollar. Auf Wochensicht entspricht dies einem minimalen Abschlag von 0,9 %.Insgesamt wurden 55 Millionen Aktien ausgegeben, sodass das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von stolzen 8,2 Milliarden US-Dollar kommt. Das durch den Börsengang eingenommene Kapital dient dem Abbau der Schulden, Rückkauf von Anteilen einiger Altaktionäre und soll zusätzlich genutzt werden, um Kunden von der Konkurrenz zu gewinnen.

