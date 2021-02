Interview mit Norbert Lammert im Weser Kurier (Bremen) (ots) - Der CDU-Politiker Norbert Lammert kritisiert den mangelnden Selbstbehauptungswillen des Parlaments gegenüber der Bundesregierung. Dem in Bremen erscheinenden WESER-KURIER (Sonntagsausgabe) sagt der frühere Bundestagspräsident, der Bundestag diskutiere zwar ausgiebig über die Corona-Politik der Regierung. "Aber er entscheidet erstaunlich wenig selbst." Im Gegensatz zu den Landesparlamenten, die in der Krise "ein neues Selbstbewusstsein gegenüber ihren Landesentwicklungen" entwickelt hätten, fände er diesen unterschiedlichen Ehrgeiz "bemerkenswert".



Als zentrale der Aufgabe der Politik bewertet der heutige Vorsitzende der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, Probleme und Zusammenhänge besser zu erläutern. "Die Hauptaufgabe ist, diese Pandemie zu bekämpfen. Das muss immer wieder erklärt werden." Anderenfalls befürchte er, dass die derzeit überwiegend vorhandene Akzeptanz für die Pandemiemaßnahmen in schwindendes Vertrauen kippt. Dabei dürften Meinungsverschiedenheiten nicht "weggebügelt" werden. "Die Demokratie braucht diese Reibung - gerade auch für die besonderen Herausforderungen."



Pressekontakt:



Kurier am Sonntag

Zentraldesk

Telefon: +49(0)421 3671 3200

zentraldeskl@Weser-Kurier.de



Original-Content von: Kurier am Sonntag, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66590/4837667

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de