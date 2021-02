12.02.2021 - Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079 ) konnte den Umsatz im Q4 um 16,8 % auf 213,5 Mio USD steigern (Q4-19: 213,5) - Auslieferungen von 45 MW Leistungsvolumen (plus 16,6 %), die bei Inbetriebnahme beim Kunden "abrechnungsfähig" wurden. Bruttomarge 25,5% erreicht im Q4 Hiermit konnte die Profitabilität deutlich gesteigert werden insbesondere durch Kosteneinsparungen im Produktionsprozess, die rund 38 % betrugen. Also macht Bloom genau das, was man erwartet: Serienfertigung, Effizienzsteigerung und Erfahrungskurve führen zu Kostenvorteilen. Diese werden einmal dazu genutzt Wasserstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...