Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität - alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Und auch die Grössenordnung der "Deals", die Zahl der "bahnbrechenden Intiativen" und auch die Kurse der Wasserstoffwerte erreichen immer neue Hochs. Und was ist diese Woche bei den "Wasserstoffs" pasiert? Heute News von Ballard Power, Air Liquide, Siemens Energy, Everfuel, Plug Power, Bloom Energy, SFC Energy, Nel. Anfangen möchten wir mit den Entwicklungen bei einem Urgestein der Brennstoffzellenhersteller: Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085). ...

