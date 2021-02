* Sehr bullishes Chartbild* Extrem positive Rahmenbedingungen* Minenaktien bleiben erste Wahl* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Besserstellungen bei der Künstlersozialversicherung - bei der Einkommensschätzung wird gerne gemogelt

Liebe Leser,



"was ist nur mit dem Goldpreis los?", werde ich in letzter Zeit wieder häufiger gefragt, und "warum steigt er nicht?" Diese Frage sagt uns viel über die am Goldmarkt vorherrschende Stimmung, die sehr viel Skepsis widerspiegelt. Das ist einigermaßen erstaunlich, da der Goldpreis voriges Jahr um 24,4% gestiegen ist - nach einem Plus von 18,9% in 2019.



Jetzt ist Gold seit Anfang des Jahres mit 3,4% im Minus. Meine Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass es sich dabei um eine völlig harmlose Korrektur im Rahmen eines langfristigen Aufwärtstrends handelt. Dass die Nerven zahlreicher Edelmetallanleger dennoch blank zu liegen scheinen und von Euphorie trotz dieser deutlichen Kursgewinne überhaupt nichts zu spüren ist, spricht für eine klare Fortsetzung der Edelmetallhausse. Denn eine derart verhaltene Stimmung ist charakteristisch für eine gesunde Hausse, die noch sehr viel Platz nach oben hat.

