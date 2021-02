Wachstumsaktien sind sehr bewusst ein Fokus, den ich im laufenden Börsenjahr 2021 gewählt habe. Mein Portfolio wird in den kommenden zwölf Monaten mit weiteren trend- und wachstumsstarken Aktien erweitert. Wobei die Auswahl mit Blick auf viele Bewertungen natürlich nicht leichter wird. Bei zwei spannenden Wachstumsaktien, die sich bereits in meinem Portfolio befinden, warte ich jetzt jedenfalls bis zum nächsten Börsencrash, bis ich nachkaufe. Welche das sind? Und was mich momentan bewertungstechnisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...