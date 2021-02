Unterföhring (ots) - Neue Reisen, neue Herausforderungen. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schicken ihre Teams in einer neuen Folge "Das Duell um die Welt" am Freitag, 26. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben zu neuen Aufgaben, um den einzig wahren Weltmeistertitel für sich zu gewinnen.Für Team Joko soll Model Stefanie Giesinger in der Schweiz ein Duell mit anziehender Wirkung bestreiten, Sänger Bosse wird auf einen besonderen "USA"-Trip geschickt, um ein neues Musikvideo zu drehen.Für Team Klaas reist Moderator Jan Köppen nach Polen, um sich für "Das Duell um die Welt" in einem See versenken zu lassen. Und Autor Micky Beisenherz soll einen Ausflug nach Lettland unternehmen, um sich dort von Joko mit einer geschmäcklerischen Herausforderung konfrontieren zu lassen.Welches Team kann in den Extremsituationen bestehen? Wer findet für das gegnerische Team die schwierigsten Herausforderungen auf dem größten Spielfeld aller Zeiten? Die Entscheidungen über die Länderpunkte und den Sieg fallen zwischen Joko & Klaas im Studio. Joko Winterscheidt könnte dieses Duell zu seinem dritten Weltmeister-Sieg in Folge führen. Moderiert wird "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" von Jeannine Michaelsen.Die Duelle wurden unter den zum Zeitpunkt der Produktion geltenden Reise-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen realisiert."Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - Freitag, 26. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: DudWPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4837804