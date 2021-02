Der Audio-Streaming-Dienst Spotify (WKN:A2JEGN) hat am 3. Februar vor Börseneröffnung die Ergebnisse zum vierten Quartal 2020 veröffentlicht. Das Unternehmen hat die Gewinnerwartungen der Analysten verfehlt, was die Aktie im Laufe des Tages um 8 % fallen ließ. Während sich die Investoren beim Lesen des Berichts hauptsächlich auf das Abonnentenwachstum, die aktuelle Bruttomarge und die Prognosen im Geschäftsjahr 2021 konzentrierten, war die wichtigste Kennzahl für Spotifys Zukunft am Ende des Berichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...